«التميز والريادة في شرطة دبي» تحصد 24 جائزة العام الحالي

المصدر: دبي - البيان

حصلت الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي على 24 جائزة في العام الحالي من ضمنها أفضل جهة في إسعاد المتعاملين «جائزة برنامج دبي»، و9 جوائز ضمن مجموعة دبي للجودة، والمركز الأول كأفضل موقع للإدارة، وجائزة راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والحصول على المواصفة العالمية لإدارة المشاريع ISO 21500، والحصول على المواصفة الأسترالية AS 22500 كأول جهة شرطية على مستوى العالم، والحصول على الايزو 13500 الخاص بإدارة الحوكمة، ونيل الاعتماد العالمي لمعايير الايزو 20400 الخاص بنظام الشراء المستدام، وكذلك مواصفة نظام استمرارية الأعمال ISO 2230-2012، وجائزة البلاديوم، والجائزة البريطانية BQF، وغيرها من الجوائز.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي الإدارة العامة للتميز والريادة في إطار برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز شرطة دبي رافقه فيها اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء المري بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الإدارة العامة للتميز والريادة وتسخيرها لإمكاناتها البشرية في نقل خبراتها العملية في المجالات الأمنية والإدارية إلى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والاستفادة من تجاربها وأفضل ممارساتها في مجال التميز المؤسسي.

تميز

وكانت الإدارة العامة للتميز والريادة حصلت في العام الماضي على 14 جائزة منها المركز الأول كأفضل إدارة عامة في فئة أسعد بيئة عمل على مستوى الإدارات العامة، والحصول على مواصفة التميز الدولي في خدمة المتعاملين TISSE، وجائزة أفكار الإمارات السابعة، وجائزة السعادة والإيجابية في مجموعة دبي للجودة، جائزة أفضل الممارسات في مجموعة دبي للجودة، ومشروع نداء الواجب فئة 7 نجوم «مبادرة في دبي نتعلم» وغيرها من الجوائز الأخرى، فيما حصلت في العام 2017 على 11 جائزة ومنها جائزة أفضل جهة حكومية في مجال تحقيق خطة دبي 2021، وأفضل جهة ذات الأداء العالمي في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز 2017، والمركز الأول في فئة الفكرة الإبداعية «مركز التقييم الذكي»، والحصول على مواصفة ISO 13053 الخاصة بمركز 6 سيجما للتحسين المستمر، وأول جهة أمنية تحصل على شهادة الايزو 20121 لإدارة الأحداث المستدامة، والحصول على المركز الأول في مسرعات دبي المستقبل في الدورة الأولى، والايزو 20252 لنظام إدارة التحليل والبحث الاجتماعي لمتطلبات الخدمة في الأسواق، وغيرها من الجوائز.

محور التطوير

كما اطلع اللواء المري على محور التطوير الذي تناول نسبة التحسن على أداء مستوى شرطة دبي، وذلك من خلال تقليل عدد المؤشرات عبر أتمتة مخطط العمليات الإدارية بنسبة 100%، وتنفيذ دورات ملحق التميز والريادة حيث تم تنفيذ 23 دورة في العام الجاري مقابل 25 دورة في العام 2018 و24 دورة في العام 2017، بالإضافة إلى تغير نمط تقارير نتائج استطلاع الرأي في العام 2018، وإعداد استمارة التقييم الموحد «7 نجوم» والمشاريع التحسينية المنفذة في الإدارة البالغ عددها 12 مشروعاً، وتطوير عمليات القوة من خلال عقد المقارنات المرجعية داخل وخارج الدولة، وبرامج التحول الذكي البالغ عددها 17 برنامجاً من ضمنها وثيقة الأداء المتوازنة، وإجراءات الايزو، ومتابعة مشاريع التميز، واللجان وفرق العمل، وبرنامج ضبط، والمتعامل السري، وغيرها من البرامج.

القيمة المضافة

واستمع اللواء المري إلى شرح حول محور «القيمة المضافة» الذي يهدف إلى دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث قامت الإدارة العامة للتميز والريادة بدعم ثلاث إدارات عامة في رفع نسبة الرضا فيها، إلى جانب نقل المعرفة إلى 70 جهة حكومية وخاصة في العديد من المجالات ومن ضمنها مجالات الشؤون الإدارية، والمبادرات، والتقييم والتميز المؤسسي، والحوكمة، وإسعاد المتعاملين، والتخطيط الاستراتيجي، و6 سيجما، والعمليات، واستطلاع الرأي، وغيرها من المجالات.

محور التعلم والنمو

واطلع اللواء المري على 36 مقارنة مرجعية في محور التعليم والنمو أجرتها الإدارة العامة للتميز والريادة في العديد من المجالات من ضمنها الحوكمة، المبادرات، العمليات الإدارية، إسعاد المتعاملين، التخطيط الاستراتيجي، الشؤون الإدارية، استطلاع الرأي، حيث كان لتلك المقارنات أثر كبير في العمل.

أرقام وحقائق

اطلع اللواء عبدالله المري على إحصائيات الإدارة العامة للتميز والريادة خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد جوائز التميز على مستوى القوة في السنوات الثلاث الماضية 138 جائزة، وإجمالي الزيارات الخارجية 275 في عامي 2018 و2019، وإجمالي بحوث أفضل الممارسات في السنوات الثلاث الماضية والتي بلغت 148، وعدد المقارنات المرجعية 42 في مختلف المحاور.