منافذ دبي تنهي إجراءات 808 آلاف مسافر خلال عطلة «اليوم الوطني»

المصدر: دبي - البيان

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد حركة المسافرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في جميع منافذ دبي خلال فترة عطلة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة قد بلغت 808 آلاف و25 حركة للمسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية 709 ألفاً و992 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية 78 ألفاً و165مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 19 ألفاً و868 مسافراً.

وأشار المري إلى أن مطارات دبي الدولية استقبلت 334 ألفاً و241 مسافراً خلال 5 أيام فقط، مؤكداً أننا نفخر باستقبال هذا العدد من القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي، مؤكداً أن الرؤية التي عزز ركائزها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحثنا دائماً على استمرارية التميز، والعمل على إنجاز إجراءات المسافرين المغادرين والقادمين عبر منافذ دبي وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق السعادة لكل من يدخل إلى أرض الدولة.

وأضاف: «قد أثمرت الجهود المستمرة التي بذلها موظفو إقامة دبي تحقيق إنجاز قياسي في إنهاء إجراءات المسافرين المغادرين والقادمين عبر منافذ دبي».

في حين سجلت إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية رقماً قياسياً في حركة المسافرين القادمين والمغادرين خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر الجاري، والتي تزامنت مع عطلة اليوم الوطني الـ49 لسلطنة عمان وعطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، حيث بلغ عدد المسافرين عبر منفذ حتا البري 137 ألفاً و386 مسافراً. بزيادة بلغت 87.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف اللواء المري أن «فريق سند» بإدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية وضع خطة عمل للطوارئ بالتنسيق مع دوريات المرور التابعة لمركز شرطة حتا لتنظيم حركة السير وتفعيل أكبر عدد من الكاونترات لإنهاء إجراءات المسافرين بكل سهولة.