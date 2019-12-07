شرطة أبوظبي تناشد الشباب بالانضباط أثناء الأمطار

المصدر: البيان الإلكتروني

ناشدت شرطة أبوظبي السائقين خصوصاً الشباب بضرورة الانضباط خلال قيادة المركبة وخصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من القيادة بطيش وتهور واللامبالاة والاستهتار والتفحيط والمجازفة بدخول الوديان وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور .

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية استمرار الرقابة من خلال دوريات الضبط المدنية للحد من مثل هذه المظاهر السلبية ومراقبة المناطق التي تشهد التجمعات الشبابية " التفحيط " والحد من القيادة بطيش وتهور وحث السائقين على ترك مسافة أمان كافية تجنباً لوقوع الحوادث مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون على «المتهورين»، وإيقافهم وحجز مركباتهم، وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضحت أن المشاركة في هذه السلوكيات الخطرة وخصوصا أثناء هطول الأمطار والتباهي بقيادة المركبة و«التفحيط» أو القيام بحركات خطرة ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وحثت الشباب على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية والمواطنة الايجابية والولاء والانتماء في حب الوطن من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأكدت عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

ودعت شرطة أبوظبي الأسر الى مراقبة سلوكيات الأبناء ، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور وتحذيرهم من القيادة بتهور وطيش، والقيام بحركات استعراضية خطرة بالمركبات حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.

وذكرت أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً.