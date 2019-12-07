بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت اليوم السبت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة.

وشهدت منطقة الفلاح والشامخة في أبوظبي هطول أمطار متفرقة، كما هطلت أمطار غزيرة على طريق العين ناهل.

وشهدت منطقة شرم والبدية في الفجيرة أمطاراً غزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما بوجه عام مع وجود سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة و الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 38 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب .