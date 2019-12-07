بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

هطلت اليوم السبت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة.
وشهدت منطقة الفلاح والشامخة في أبوظبي هطول أمطار متفرقة، كما هطلت أمطار غزيرة على طريق العين ناهل.
بالفيديو.. #أمطار_الخير على #الإماراتhttps://t.co/3UcFgRWK4x#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SfwCwFnQBm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 7, 2019
وشهدت منطقة شرم والبدية في الفجيرة أمطاراً غزيرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما بوجه عام مع وجود سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة و الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.
حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 38 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب .
#أمطار_الخير على #بحر_خورفكان في الساحل الشرقيhttps://t.co/3UcFgRWK4x#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Yy7myNtTL6— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 7, 2019