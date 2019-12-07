طقس الغد غائم مع تشكل سحب ممطرة على مناطق متفرقة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما بوجه عام مع وجود سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة و الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 38 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب .

والخليج العربي يكون متوسط الموج يضطرب أحيانا مع سحب ركامية ويحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والمد الثاني عند الساعة 23:05 و الجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

ويكون بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحيانا مع تكون سحب ركامية ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 المد الثاني عند الساعة 07:01 و الجزر الأول عند الساعة 13:33 والجزر الثاني عند الساعة 01:30 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 29 18 85 35

دبي 28 20 75 30

الشارقة 27 17 85 35

عجمان 28 18 80 30

أم القيوين 27 16 85 40

رأس الخيمة 26 15 80 35

الفجيرة 27 21 75 40

العين 27 18 85 40

ليوا 28 16 90 30

الرويس 26 21 75 45

السلع 25 21 80 40

دلما 28 21 70 35

طنب الكبرى 26 19 85 40

طنب الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 40