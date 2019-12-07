انطلاقة قمة المستقبل الرقمي في ابوظبي غداً

المصدر: أبوظبي-البيان

تنطلق غدا فعاليات قمة "المستقبل الرقمي 2019" بمشاركة أكثر من 1500 من كبار المسؤولين وصناع القرار وعدد من الخبراء وقادة الفكر الدوليين لاستشراف مستقبل التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص.

وتشهد قمة "المستقبل الرقمي"، التي تستضيفها هيئة أبوظبي الرقمية وتنظمها شركة "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط"، مشاركة أكثر من 70 متحدثاً لتسليط الضوء على التقنيات المبتكرة ومناقشة مستجدات أربعة من المحاور الرئيسية للتحول الرقمي وهي البيانات والأمن الرقمي وتجربة المتعاملين في الخدمات الحكومية بالإضافة إلى أحدث الحلول التقنية المبتكرة.

ويشهد هذا التجمع التقني المميز حضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، بالإضافة إلى سعادة الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية. كما تتضمن قائمة المتحدثين الحكوميين خلال اليوم الافتتاحي معالي جوري لويك، وزير الدفاع الإستوني ممثلاً الحضور الحكومي الدولي، الذي سوف يستعرض استراتيجية الدفاع الرقمي في جمهورية إستونيا.

كما يشارك في اليوم الأول من القمة، التي تعقد تحت شعار "تمكين حكومات المستقبل"، عدد من الشخصيات البارزة مثل هايدن ستافورد، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لحلول الأعمال التجارية والمؤلف جيرد ليونارد أحد مستشرفي عالم الإعلام الرقمي الذي أصدر كتاب "التكنولوجيا في مقابل الإنسانية"؛ بالإضافة إلى جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس معهد بحوث النظم البيئية الدولي "إزري"، الشركة الأمريكية الموردة لبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية.

وقال معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي أن قمة "المستقبل الرقمي" تمثل منصة حوارية تجمع نخبة عالمية من الشخصيات الحكومية وصانعي القرار وخبراء المجال الرقمي من القطاعين العام والخاص بهدف تبادل المعارف واستكشاف سبل التعاون معاً في مجال التحول الرقمي. ولفت معاليه إلى أن استضافة أبوظبي لفعاليات هذه القمة التي تعتبر الأولى من نوعها يعكس حرص واهتمام حكومة أبوظبي على تبني الابتكار وتسخير التكنولوجيا الرقمية لدفع وتيرة التميز في القطاع الحكومي.

من جهتها أوضحت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة ابوظبي الرقمية: "تقدم العاصمة أبوظبي منتدى رقمياً مميزاً يوفر منصة عالمية تجمع قادة الفكر في المجال الرقمي وصناع القرار والضيوف رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى معهم. وستسهم هذه القمة في خلق تعاون مباشر بين القطاع الأكاديمي والمواهب الشابة والخبراء الدوليين، حيث ستتاح لجميع المشاركين فيها فرصة الدخول في مناقشات هامة وتبادل التجارب والمعارف في إطار مساعينا لتحسين الخدمات الحكومية لحكومة أبوظبي والمشاركة الفعالة نحو تطوير نموذج العمل الحكومي في كافة حكومات العالم."

وتتناول القمة أربعة مسارات رئيسية تشمل "مستقبل البيانات-Data Next"، و"مستقبل الأمن الرقمي" -Cyber Next" و "مستقبل التكنولوجيا-Technology Next" و "ومستقبل التجربة الخدمية في القطاع الحكومي-GX Next"، وترتكز على دراسة جميع الموضوعات ذات الصلة بدءً من تكامل الكيانات الحكومية وتوفير خدمات المتعاملين عبر قنوات متعددة، إلى تأمين البنية التحتية الرقمية، مروراً بتحليل البيانات الضخمة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه تعزيز الابتكار والابداع وغيرها من المستجدات على ساحة التكنولوجيا.

كما ستتضمن فعاليات اليوم الثاني جلسة نقاشية تضم نخبة من كبار المسؤولين (Panel of the Grown Ups)، التي تُمكّن الشباب من الانخراط في نقاشات مع القادة والخبراء حول المعرفة الرقمية وتطوير القدرات التنافسية في مجال استخدام التكنولوجيا فضلاً عن التعرف على أبرز تطورات مستقبل قطاع التحول الرقمي. كما يقام على هامش القمة معرض تكنولوجي يضم أكثر من 33 من كبار الشركات العالمية في مجال التقنية والتي تعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تساعد الهيئات والشركات في دعم جهود التحول الرقمي.

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