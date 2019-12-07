حملة "نظفوا الإمارات" تصل إلى أم القيوين في محطتها الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت حملة "نظفوا الإمارات" في دورتها الـ 18 التي تقام تحت رعاية كريمة من وزارة الاقتصاد إلى محطتها الثانية. حيث حطت الحملة رحالها في إمارة أم القيوين في شاطئ الصيادين اليوم 7 ديسمبر 2019، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في إمارة الشارقة في 5 ديسمبر، وتم تنظيم الحملة في إمارة أم القيوين بالتعاون مع بلدية أم القيوين.

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملتها المثمرة و المتميزة بالتعاون مع أنصار الحملة في إمارة أم القيوين، وهم شركة نستله الشرق الأوسط التي قامت بتوفير المياه، ومصنع الفجيرة للبلاستيك الذى وفر الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وشركة المراعي التي وفرت العصائر. وكذلك بالتعاون مع الشريك الاعلامي للمجموعة جريدة جلف نيوز.

مع وجود 350 شخص الذين لبوا نداء الحملة ومجهزين بعدة الحملة وهي قفازات قطنية القابلة لإعادة الاستخدام وأكياس القمامة القابلة للتحلل الحيوي. حيث قام المتطوعون بجمع 3 طن من النفايات بشكل فعال. كما تم تزويد كل مشارك بقمصان وقبعات قطنية للحملة. وتدعو المجموعة كافة شرائح المجتمع للمشاركة الفعالة في حملة "نظفوا الإمارات" بناء على المواعيد التالية:

• إمارة عجمان يوم 10 ديسمبر

• إمارة الفجيرة يوم 11 ديسمبر

• إمارة دبي يوم 14 ديسمبر

• إمارة أبو ظبي يوم 15 ديسمبر

• وأخيرا إمارة رأس الخيمة يوم 17 ديسمبر

بدأ الحدث برفع علم الحملة، تلا ذلك كلمة الافتتاحية للسيدة حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة حيث قالت " تم إطلاق هذه الحملة الوطنية بهدف توحيد كافة فئات المجتمع نحو الاستدامة وخلق الوعي في عقول الشباب والكبار مع الدعوة إلى أهمية العيش بطريقة مستدامة من خلال هذه المنصة المتميزة استطعنا قادرون على تحقيق ذلك ونشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام".

بصفتنا منظمة معتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تفخر بالإعلان عن أن حملة "نظفوا الإمارات 2019" هي منصة فعالة لأهداف التنمية المستدامة التالية: الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛ الهدف 13: العمل المناخي؛ الهدف 15: الحياة على الأرض؛ الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.