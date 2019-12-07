الجروان: ظهور نجوم المربعانية اليوم إيذانا ببداية أوقات شدة البرد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك إنه ابتداء من فجر اليوم يشاهد أول نجوم موسم «المربعانية» وهي أول أوقات شدة البرد، وطلوع نجم " إكليل العقرب" ، و نجوم المربعانية "الإكليل، والقلب، والشولة" مدتها أربعون يوما من 7 ديسمبر إلى منتصف يناير، و طلوع نجمَي "النعائم والبلدة" مع برد البطين وهو وقت ذروة شدة البرد ويكون خلال النصف الثاني من يناير ومطلع فبراير.

وأضاف يختلف وقت دخولها من حساب إلى آخر، لكنها في العشر الأولى من ديسمبر عند أغلب أهل البادية في الجزيرة العربية وباديتي الشام والعراق، وعند العرب "المربعانية" أول البرد قيل لأن عدد أيامها 40 يوما تبدأ من 7 ديسمبر إلى 15 يناير ، وقيل لأن الأرض تكون "مرباع" أي مروية وبدء الاخضرار، ثم " البطين " وسط البرد وذروته، بين 15 يناير إلى 10 فبراير، وأخيرا " العقارب" آخر البرد ولها لسعات باردة وأيام دافئة تمتد إلى 20 مارس.