سيف وخالد بن زايد يحضران أفراح العامري في العين

المصدر: العين - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعيد سالم علي غالب العامري، وعائلة محمد عبدالله عيضة خزام العامري بمناسبة زفاف نجليهم «أحمد» إلى كريمة محمد حمد هادي خزام العامري و«عايض» إلى كريمة حمد العبد هادي خزام العامري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في العين - الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.