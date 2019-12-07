حملة لمصادرة «دلات الأسبستوس» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إطلاق حملة تفتيشية جديدة غداً على جميع منافذ البيع وأسواق الإمارة للتأكد من خلو الأسواق من حافظات الشاي والقهوة «الدلات الضارة» التي تحتوي على مادة الأسبستوس من أسواق رأس الخيمة، ومصادرة الكميات المضبوطة.

وأشار إلى أن الدائرة تواصل حملاتها الرقابة ممثلة في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، بناءً على توجيهات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، خلال الأسبوع الجاري، ضمن الحملات التي نفذتها الدائرة منذ شهر يوليو 2019 لمصادرة دلات الأسبستوس من أسواق رأس الخيمة، والتي أسفرت خلالها عن مصادرة كميات كبيرة تابعة لإحدى العلامات التجارية والتخلص منها بطريقة علمية.

وأضاف أن الحملات المشتركة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ساهمت في تحسين جودة المنتجات بأسواق رأس الخيمة، والتي تتماشى مع أعلى المواصفات العالمية والتي تحددها الهيئة لضمان سلامة أفراد المجتمع، مؤكداً دور المستهلكين في الرقابة والتدقيق على هذه المنتجات للتأكد من حصولها على شهادة المطابقة من قبل الهيئة.