«الياه سات» و«هيوز» تطلقان مشروعاً في البرازيل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كل من شركة «هيوز نتورك سيستمز» (هيوز)، المشغل الرائد عالمياً في توفير خدمات الإنترنت الفضائي، و«الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، أمس، عن إطلاق مشروعهما المشترك لتوفير خدمات الإنترنت الفضائية في البرازيل. ويجمع المشروع الجديد، الذي بدأ بالعمل الآن تحت اسم «هيوز دو برازيل» (Hughes do Brasil)، ما بين خبرة «هيوز» الممتدة لعقود في توفير شبكات وخدمات الأقمار الصناعية، وقدرات «الياه سات» التشغيلية في السوق البرازيلية. وقال برادمان كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيوز»: يسعدنا أن نطلق مشروعنا البرازيلي المشترك مع شريكنا الدائم «الياه سات» في هذه السوق الهامة، وتعزز هذه الشراكة التزامنا بتوفير الفوائد المتعددة والأساسية للاتصالات للمجتمعات التي تفتقد هذه الخدمات في مختلف أنحاء البرازيل.

تمكين

من جانبه، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: ستؤدي انطلاقة هذا المشروع المشترك مع «هيوز» إلى تمكين السكان في مختلف أنحاء البرازيل من النفاذ إلى خدمات الإنترنت الفضائية عالية الأداء، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ونتطلع للتعاون مع «هيوز» لتوفير حلول الاتصالات المتطورة لعملائنا من مختلف الشرائح، عبر تسخير قدراتنا المشتركة، كما نطمح لتنمية هذا المشروع معاً في المستقبل لخدمة عملائنا من الأفراد والمؤسسات ومشغلي خدمات الاتصالات المتحركة.

ويذكر أن الإعلان عن اتفاقية إنشاء هذا المشروع المشترك صدرت في شهر مايو 2019، أثناء معرض «ساتالايت 2019» في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتم الآن الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط الاعتيادية لتدشين المشروع. ونتيجة لذلك، فإن شركة «هيوز» الآن تمتلك حصة تبلغ 80%، بينما تمتلك الياه سات نسبة 20% من مشروع «هيوز دو برازيل».

وإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر القمرين الصناعيين «هيوز 65 ويست» و«هيوز 63 ويست»، ستوفر «هيوز دو برازيل» الآن خدماتها عن طريق القمر الصناعي «الياه 3» المملوك لشركة «الياه سات»، عبر النطاق الترددي Ka. كما ستدعم الشركة قمر الياه 3 بتكنولوجيا «جوبيتر سيستم» الرائدة للشبكات الأرضية، لتوفير الخدمات ذات الكفاءة الفائقة في مختلف أنحاء البرازيل.

خدمات

وتتضمن الخدمات التي تقدمها «هيوز دو برازيل» خدمة «هيوز نت» (HughesNet®)، الخيار الأول للإنترنت الفضائية عالية السرعة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وخدمات الشبكات المُدارة للشركات، بالإضافة إلى نقاط الاتصال بشبكة الإنترنت للمجتمعات (Community Wi-Fi Hotspots) التي تتيح النفاذ للإنترنت بأسعار مُيسرة في البلدات والقرى النائية، وحلول نقل الحركة الهاتفية لمشغلي شبكات الاتصالات المتحركة، لدعم انتشار خدمات الاتصالات في مختلف أنحاء البرازيل.