ورشة حول منظار الجلد

المصدر: دبي - وام

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل حول منظار الجلد «الديرموسكوب» التي أقيمت تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية وتعقد لأول مرة في دبي وتستمر ثلاثة أيام في فندق «والدورف استوريا» بمركز دبي المالي العالمي.

ويعتبر التشخيص عن طريق «الديرموسكوب» إحدى الثورات العلمية و التقنية في مجال تشخيص الأورام والآفات الجلدية المختلفة ومعرفة طبيعتها دون الحاجة إلى الخزعة المخبرية في بعض الأحيان.

وذكرت الدكتورة فايزة آل علي رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج العلمي للورشة أن «الديرموسكوب» يعتبر أداة منظار بسيطة ولكنها متطورة إلى أبعد الحدود في مقدرتها على تقييم التغيرات في ألوان خلايا الجلد المجهرية موضحة أن الورشة تهدف إلى إكساب الأطباء المهارات التشخيصية الإكلينيكية في استخدام «الديرموسكوب» على أيدي أشهر الأطباء على مستوى العالم مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأورام الجلدية.