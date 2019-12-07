مسؤولون أردنيون يشيدون بمسيرة الإمارات المزدهرة في شتى الميادين

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

أشاد مسؤولون أردنيون بمسيرة الإمارات المزدهرة في شتى الميادين، مؤكدين عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، معبرين عن فخرهم بطبيعة العلاقة المتميزة الممتدة تاريخياً.

يوم فخر

من جهته أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز لـ«البيان» أن اليوم الوطني الإماراتي يوم فخر وسعادة بالنسبة للأردن، يوم تتسطر به الإنجازات لهذه القيادة الرشيدة، ويوم يُسلط به الضوء على القيم الراسخة والنبيلة التي شكلت الرؤيا الإماراتية، نحن فخورون بعلاقتنا الثابتة والمتجذرة عبر السنوات مع دولة الإمارات، ونتمنى لهم المزيد من خطوات النجاح والتطور والتقدم. وأضاف الفايز: علاقة الأردن بالإمارات ليست وليدة اللحظة، وإنما هي علاقة أسس لها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، وعلى إثرهما استمرت العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين الشقيقين على مبدأ المحبة والاحترام وتبادل وجهات النظر في ملفات متعددة. وثمن الفايز دور الإمارات في مساندة الأردن في عدد من القضايا الملحة بهدف تمكين المملكة ومساعدتها في تجاوز الصعوبات التي واجهتها، قائلاً: العلاقات المتينة هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والتصدي له وعدم السماح في توسع نطاقه، ونحن بأمسّ الحاجة لمثل هذا التعاون حماية للمنطقة من أي منعطف جديد، وحماية لما وصلناه من التقدم والازدهار.

دافع للتميز

في السياق، قال رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة: إن دولة الإمارات والمملكة الأردنية بقيتا على الدوام في خندق الأمة ترفعان راية الفخر والمجد تحت ظل قيادة حكيمة أرسى دعائهما قادة البلدين على مر التاريخ.

وأضاف الطروانة لـ«البيان» بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ 48: «إن ما يربط الأردن والإمارات من علاقات راسخة ومتينة يشكل نموذجاً مهماً في شكل العلاقات العربية، حيث تقوم على الثقة والتنسيق المستمر، والاحترام والتقدير المتبادلين وما يجمعنا بالأشقاء في دولة الإمارات من علاقات صادقة ومتينة، يبعث دوماً على الفخر والاعتزاز، حيث لم تتبدل علاقاتنا، وبقيت ثابتة وراسخة وبقي التنسيق والتشاور بأعلى مستوياته، هدفاً ومقصداً في خدمة الشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا العربية والإسلامية».

وتابع الطراونة: «نقدر عالياً في الأردن الدعم الإماراتي المتواصل للمملكة في مختلف المجالات، ونشعر دوماً بحكم الثقة الكبيرة التي تتجسد في اللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين. وأكد الطراونة أن ذكرى اليوم الوطني الإماراتي تشكل دافعاً للعطاء والتميز المعهود بالأهل في الإمارات، حيث يسيرون بالإمارات إلى درب التقدم والازدهار بخطى ثابتة.

إنجاز ونجاح

بدوره هنأ أمجد عودة العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة الأردنية، دولة الإمارات بيومها الوطني الـ48 الذي يمثل نقطة مضيئة ومحطة ماثلة في التاريخ، وما وصلت إليه من تطوّر في مختلف المجالات، يشكل نموذجاً للدولة الحديثة والتقدّم على مستوى المنطقة والعالم.

وأعرب العضايلة لـ«البيان» عن تهنئته للإمارات شعباً شقيقاً وقيادة حكيمة، بهذه المناسبة، التي تعكس مسيرة من الإنجاز، رسّختها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على مدار سنوات، تكللت بنمو وازدهار مشهود في مختلف المجالات.

علاقات عميقة

وفي السياق، تقدم د. باسم الطويسي، وزير الثقافة الأردني، بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي للقيادة والشعب وكافة القطاعات الثقافية، قائلاً: نستذكر عمق العلاقات الأردنية الإماراتية وخاصة بالمجال الثقافي والتي تعبر عن القواسم المشتركة والقيم الحضارية بين الشعبين الشقيقين، حيث شكلت هذه العلاقات نموذجاً عربياً في التآخي والهوية العربية المشتركة التي طالما بذل البلدان جهوداً للحفاظ عليها.

محبة ووئام

من جانبه، قال سمير عبدالهادي، رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان الأردني: «نبارك للإمارات الاحتفال باليوم الوطني، ونتمنى المزيد من التقدم والازدهار، ونستذكر دوماً مؤسس وباني دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وحّد الصف وسار على نهجه أبناؤه».