«سيال» يستعد لاستقبال زواره بأنشطة ومسابقات تفاعلية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يستعد معرض سيال الشرق الأوسط 2019 بنسخته العاشرة التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) لإطلاق برنامج حافل بالفعاليات التي تلبي تطلعات الزوار، والتي تتمحور هذا العام حول القهوة من خلال عدد من الأنشطة والمسابقات التفاعلية.

ويسعى المعرض الرائد في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر، إلى استضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تستقطب جمهور المستهلكين إلى المعرض للمشاركة في فعالياته.

وتحظى منتجات القهوة بحيز واسع على أجندة سيال الشرق الأوسط لهذا العام، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الفعالية العام الماضي مع توافد 7463 زائراً لشراء منتجات القهوة وحبوب البن، حيث ستقام هذا العام بطولة الإمارات الوطنية للقهوة ضمن المعرض بهدف تسليط الضوء على الموهوبين من خبراء تحضير القهوة من مختلف أنحاء المنطقة، ويأتي على رأسها بطولة فن اللاتيه الوطنية وبطولة الدلّة والإبريق الوطنية اللتان تحظيان باعتماد جمعية القهوة المتخصصة، التي تهدف بشكل أساسي إلى مواصلة تطوير خبرات المختصين بهذا المجال في دولة الإمارات وتعزيز الجهود التوعوية بثقافة القهوة.

ومن المزمع انطلاق فعاليات بطولات القهوة العربية 9 – 11 ديسمبر 2019 بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعياً لإحياء تراث وتقاليد القهوة العربية باعتبارها جانباً مهماً من جوانب ثقافة المنطقة.