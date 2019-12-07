أطفال الشارقة في مسابقة عالمية لليوسي ماس

المصدر: الشارقة - وام

يشارك وفد من أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في المسابقة العالمية لليوسي ماس في نسختها الـ 24 التي تقام 7 و 8 من ديسمبر الجاري في كمبوديا.

ويضم وفد أطفال الشارقة كلاً من نورة علي رئيس قسم البرامج وتنمية المواهب في أطفال الشارقة، مريم الحمادي إداري برامج موسمية، وجينفر يونغ تنفيذي برامج موسمية وخالد الحامد منسق اتصال مؤسسي وعدد من الأطفال وهم: فاطمة السويدي، سيف السويدي، علياء الزرعوني، مريم العوضي، ماريه خالد، سيف حسن، وسعود المرزوقي، سلطان عبدالله، عبدالله القايدي.

وخضع المشاركون في المسابقة إلى العديد من الدورات التدريبية في الحساب الذهني ضمن برنامج عبقري الرياضيات والذي يعتمد على منهج تطوير للقدرات الإبداعية.