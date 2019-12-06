12 ألف درهم مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

غلظت شرطة دبي عقوبة المخالفات الخطرة وممارسة الاستعراض بالسيارات، لما تشكله من خطورة بالغة على السائقين أنفسهم، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق وذلك وفقًا للمرسوم المحلي رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث أصبحت مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر 12 ألف درهم، وحجز المركبة 60 يومًا، و23 نقطة مرورية، أما مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجًا فعقوبتها 12 ألف درهم و12 نقطة مرورية، بينما مخالفة إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) من دون ترخيص عقوبتها 11 ألف درهم وحجز المركبة 30 يومًا و12 نقطة مرورية، أما مخالفة الهروب من شرطي المرور فعقوبتها 10 آلاف درهم وحجز المركبة 30 يومًا و12 نقطة مرورية.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين هواة الاستعراض والسباقات إلى احترام قانون السير والمرور الذي يعد من احترام الشخص لذاته ولجميع مستخدمي الطريق، مؤكداً رفضه لسلوكيات الاستعراض والظواهر السلبية التي لا تمت بصلة إلى قيم المجتمع وأخلاقيات أفراده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حرية الشخص محكومة في حدود القانون.

وقال العميد المزروعي: إن الدوريات المرورية تمكنت في الفترة الماضية من رصد وجمع معلومات متكاملة عن تلك الفئة التي تمرست في عمليات الاستعراض وإقامة سباقات مخالفة للأنظمة والقوانين والقيادة بصورة خطرة تهدد حياة مستخدمي الطريق، الأمر الذي أسفر عن ضبط 50 مركبة في مناطق مختلفة من الإمارة، مؤكداً أن هذه الأفعال يعاقب عليها قانون السير والمرور، ويخول رجال الشرطة القبض على أي سائق مركبة يتم ضبطه.