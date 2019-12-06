مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية يشهد حضوراً كثيفا

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

شهد مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية 2019 في يومه الثاني ونسخته الثالثة والذي أقيم بقاعة البيت متوحد تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي حضوراً كثيفاً من الزوار والعارضين من مختلف مناطق الدولة ، وبرعاية ماسية من شركة الإمارات للمزادات ومجموعة فالة لمقاولات الطرق .

واستضاف المهرجان في يومه الثاني كأس الأبطال للانجراف ( الدرفت ) ومعرض جائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو ومعرض أم القيوين للمقتنيات التراثية النادرة، والعديد من الفعاليات والمنافسات المرتبطة بالسيارات والدراجات النارية بمختلف أنواعها، بما فيها مسيرة السيارات والدراجات النارية التي سبقت المهرجان .

فعاليات متميزة

وأكد هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن المهرجان في يومه الثاني شهد فعاليات جماهيرية متميّزة لمختلف فئات المجتمع، وشهد مشاركة فئات جديدة من السيارات المعدلة ، مبيناً أن المهرجان استقطب شريحة واسعة من الزوار والمهتمين برياضة السيارات من خلال الفعاليات الشيّقة والمتنوّعة التي قدمها، بالإضافة إلى تخصيص ركن لألعاب الأطفال واستراحات للجمهور ومشاركة أكثر من 20 مطعماً لتقديم مختلف أنواع المأكولات لزوار المهرجان ، كما أن عدد المشاركين من العارضين تجاوز الألف، إضافة إلى عدد كبير من الشركات .

وقال رئيس اللجنة المنظمة إن مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية يعتبر من أهم المهرجانات والفعاليات التي تقام في إمارة أم القيوين على الصعيد الرياضي والاجتماعي والثقافي، بما يدعم الترويج للأفكار الخلاقة والمبدعة ، كما أنه يعد فرصة لمحبي وعشاق السيارات المعدلة والرياضية والكلاسيكية، بحضور الشركات العارضة والمشاركين من مختلف دول الخليج ، بالإضافة الى مشاركة شركات العناية بالسيارات وقطع الغيار وأجهزة الترفيه داخل السيارة، إضافة إلى العروض التي تقدمها الشركات المشاركة بمناسبة الحدث.