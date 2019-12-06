محمد بن راشد : نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد لمهمتنا الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن البحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء، مؤكدا سموه أن مسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها.

وقال سموه في حسابه على تويتر " نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء .. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء http://www.mbrsc.ae/astronauts

المهمة مستمرة .. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها ".