«واجب» تركز على خدمة المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع، مطالباً بدعم البرامج التي تعزز روح العمل التطوعي، وتترجم الانتماء للوطن بأعمال هادفة.

وقال في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر كل عام: «مع التطوع فأنت تعبّر وبصدق عن حب الوطن ورد الجميل للوطن»، داعياً إلى اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، من خلال تحفيز أفراد المجتمع على التطوع وتقديم نماذج جمالية تنموية.

وأشار إلى حرص جمعية واجب التطوعية، ضمن مسؤوليتها المجتمعية، على طرح مبادرات ومقترحات تسهم في الاندماج بالمجتمع المحلي، منها إشراك الشباب في مختلف الجوانب التطوعية النابعة منهم، بما يفيض بالخير والعطاء على المجتمع.

ولفت إلى اهتمام «الجمعية» بإيجاد منصات هادفة تشارك فيها الفعاليات المجتمعية لإثراء مسيرة العمل التطوعي، ورفع مستوى ثقافة العمل التطوعي، بما يعزز من دور جمعيات النفع العام والمؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية المشتركة.