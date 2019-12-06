26 ألف متطوع في دبي وفروا 36 مليون درهم خلال 4 سنوات

المصدر: دبي- البيان

احتفلت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بيوم التطوع العالمي، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، ويتم فيه تسليط الضوء عالمياً على جهود المتطوعين، وأثر العمل التطوعي في تنمية واستدامة التطوع في المجتمعات.

وخلال فعالية أقيمت في متحف الاتحاد في دبي وحضرها عدد كبير من المتطوعين والجهات التطوعية كشفت الهيئة أن عدد المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع بلغ منذ إطلاق البرنامج 26391 متطوعاً، يشمل ذلك متطوعين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وكرمت الهيئة 27 من أكثر المتطوعين نشاطاً ضمن برنامج دبي للتطوع، بالإضافة إلى المتطوعين من كبار المواطنين وأصغر المتطوعين لدى الهيئة، وتم أيضاً تكريم 6 جهات تطوعية و3 من الفرق التطوعية الأكثر مساهمة ونشاطاً خلال العام 2019، فضلاً عن أكثر الجهات تفاعلاً سواء على صعيد توفير فرص تطوعية أو التطوع لخدمة أفراد المجتمع.

وبينت الهيئة أن صدور القانون رقم 5 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، أسهم بشكل كبير في دعم تطور العمل التطوعي في الإمارة، حيث حدد بشكل مفصل طبيعة العلاقة بين المتطوعين والجهات، بما يضمن تحقيق غايات الأعمال التطوعية وتحقيق مصلحة كل الأطراف.

وشكلت هيئة تنمية المجتمع خلال العام 2019 لجنة شؤون المتطوعين، التي تعمل على تحقيق رضا المتطوعين والجهات التطوعية، وتتيح لهم الاحتكام للجنة في حالات الخلافات.

تنمية المجتمعات

وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع خلال كلمته في الحفل أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمعات، مشدداً على أن التطوع عطاء بلا مقابل وهو ما يمنح معنى حقيقياً لحياة المتطوع ويعزز من التماسك بين أفراد المجتمع.

وقال «تسهم جهود المتطوعين بإحداث تطور كبير في المجتمع سواء على صعيد التماسك والتنمية المجتمعية أو من خلال طرح وتطوير مبادرات ينعكس أثرها على أفراد المجتمع، وقد أسهمت جهود المتطوعين المسجلين لدى الهيئة خلال السنوات الأربع الأخيرة في تحقيق وفر مالي يتجاوز 36 مليون درهم، تم استثماره بلا شك في تطوير فرص ومبادرات مجتمعية جديدة».

وأضاف «يسعدنا من خلال هذه اللقاء وفي اليوم العالمي للتطوع أن نعلن أن هيئة تنمية المجتمع ستستقبل الاقتراحات للمبادرات التطوعية في المجال الاجتماعي، ليتم دراسة جدواها وتطبيق المبادرات المتميزة منها تحت مظلة برنامج دبي للتطوع وبجهود المتطوعين».

وكشفت الهيئة أن عدد الجهات التي توفر فرصاً تطوعية في برنامج دبي للتطوع منذ العام 2016، وحتى نهاية نوفمبر من العام الجاري بلغ 898 جهة يشمل ذلك جهات حكومية وخاصة، كما بلغ عدد الفرص التطوعية في الفترة نفسها 1986 فرصة تطوعية، بإجمالي ساعات تطوعية 469479 ساعة تطوعية.