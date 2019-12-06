سلطان بن سليم: إمارة دبي تميزت بتطوير الاقتصاد

المصدر: دبي - البيان

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي أسّست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير الاقتصاد، فهو الأساس الراسخ للنهوض والتقدم، وهذا ما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ تُعدّ تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بمنزلة تأكيد لأهمية الاقتصاد ودوره في بناء الوطن، لتتكامل جهودنا جميعاً في العمل على تحويل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تحديات إلى إنجازات تدفعنا إلى التقدم بثبات نحو المستقبل، إذ تستعد دبي ودولة الإمارات عموماً لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، وتحقيق نجاح منقطع النظير في هذا الحدث العالمي.