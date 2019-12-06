انطلاق الدورة 18 لـ«حملة نظفوا الإمارات 2019» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

جمع 1000 متطوع مشارك الحملة السنوية «نظفوا الإمارات» التي أطلقتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الـ18 أمس في الشارقة حوالي 2.5 طن من النفايات من بينها 700 كيلوغرام من النفايات تم فصلها بغرض إعادة التدوير، وذلك من موقع المليحة وخلال ساعتين.

وشارك في الحملة شركة بيئة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وشركة نستله الشرق الأوسط التي قامت بتوفير المياه ومصنع الفجيرة للبلاستيك الذي وفر الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وشركة المراعي التي وفرت العصائر وشركة الجزيرة الدولية للتموين والتي قدمت الوجبات الخفيفة.

بدأ الحدث برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، تلا ذلك كلمة افتتاحية لحبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، معلنة عن بدء الحملة التي ستستمر 10 أيام والتي تهدف إلى الإبحار والرسو في كل إمارة.