رئيس وزراء رواندا يطلع على وثيقة الأخوة الإنسانية

المصدر: كيجالي - وام

استقبل إدوارد نجرينتي، رئيس وزراء جمهورية رواندا، هزاع محمد القحطاني، سفير الدولة لدى كيجالي، الذي قدّم شرحاً عن البعد الإنساني لوثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي تم توقيعها في أبوظبي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأكد السفير القحطاني حرص الإمارات على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع جمهورية رواندا.