«صحة دبي» تبحث تبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية في الهند

المصدر: دبي - البيان

واصل وفد هيئة الصحة في دبي برئاسة معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة، زيارته الرسمية للمؤسسات الصحية ومنشآت الرعاية الطبية في جمهورية الهند ضمن برنامج توثيق العلاقات وبناء الشراكات الذي تتبناه الهيئة في سياستها لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ونقل المعرفة وقبل ذلك الترويج لواجهة دبي الصحية.وشملت المحطة الثانية للزيارة الرسمية جولات عدة في مدينة «بنغالور» التي تعد ثالث أكبر مدينة هندية، فضلاً عن كونها المركز الرئيس للعلوم والتكنولوجيا في الهند.

وأكد القطامي أهمية استثمار العلاقات القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتنشيط هذه العلاقات وإيجاد فرص التعاون المتصلة بالأهداف المشتركة بين الهيئة والمؤسسة الصحية في «كيرالا» ومختلف المدن الهندية.