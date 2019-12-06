إسعاف دبي تشارك في موكب التسامح

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في موكب التسامح، الذي أطلقته وزارة الداخلية لمدة 7 أيام ليجوب إمارات الدولة جميعها بدءاً من مبنى وزارة الداخلية في أبوظبي، وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي: إن المؤسسة يسعدها المشاركة في هذه الفعالية المجتمعية تعبيراً عن حب الوطن وروح التسامح بين أفراد المجتمع تعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للوطن في ذكرى الاتحاد وما تحقق على أيدي المؤسسين العظام ونتذكر في هذا اليوم مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أنجز حلم الوحدة مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، عبر جهود مضنية وإرادة قوية وواضحة أسهمت في قيام دولتنا والتي تعد النموذج الأكثر تماسكاً وتجانساً واستقراراً.

وقال الدكتور سيف درويش رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بالمؤسسة: إن 3 سيارات رياضية من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فائقة السرعة وهي من نوع كورفيت، جي تي آر، ورانج روفر انضمت لموكب التسامح الذي يجوب الإمارات الآن للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية المقامة في إمارات الدولة وللتعريف بخدمات الإسعاف ورفع الوعي لدى الجمهور عن المهام والواجبات التي تقدمها مع الشركاء في حفظ الأرواح والأمن الداخلي وتعزيز الأمان والسلم خلال الاحتفالات التي عمت الدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة نظمت فعاليات تثقيفية للأطفال وتدريب على الإسعافات الأولية نظرياً وعملياً لنحو 300 طفل في أماكن وصول الموكب خلال مسيرته، كما وزعت عليهم هدايا عينية وحقائب إسعافات أولية.