«قضاء أبوظبي» تعزز التعاون مع المؤسسات الصينية

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من دائرة القضاء في أبوظبي المؤسسات القضائية بجمهورية الصين الشعبية في العاصمة بكين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز علاقات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تقوية أواصر الشراكة الفاعلة، للارتقاء بجودة الخدمات، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.

وترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، الذي ضم في عضويته كلاً من المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وصلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وخولة القبيسي، مديرة إدارة تقنية المعلومات.

وتضمن برنامج الزيارة اللقاء مع تشو تشيانغ، رئيس محكمة الشعب العليا الصينية، حيث جرت مناقشة آليات تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستماع إلى شرح عن الإجراءات التطويرية المطبقة في المحكمة.