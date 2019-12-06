«طرق دبي» تصدر تقرير الاستدامة بمعايير «GRI»

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على الريادة العالمية مجدداً في تقاريرها السنوية للاستدامة من خلال تقرير الاستدامة لعام 2018، حيث أصبحت الهيئة أول جهة في قطاع الطرق والمواصلات على مستوى العالم تصدر تقرير الاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير «GRI» مدعماً ببيان الضمان المعقول الذي منحته شركة «DNV GL» النرويجية المتخصصة في مجالات تقييم تقارير الاستدامة العالمية للشركات والمؤسسات الحكومية.وعبر ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية رئيس اللجنة العليا للاستدامة ورئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في الهيئة، عن اعتزازه بهذا البيان الذي أصدر وفقاً للمعايير الدولية الأمر الذي يعكس الشفافية والصرامة العلمية والدقة في البيانات والمعلومات والإحصائيات المعروضة في تقرير الهيئة للاستدامة 2018.

وقال بوشهاب: إنه سبق للهيئة وأن حازت على الريادة العالمية في عام 2016 بإعدادها تقرير الاستدامة الأول عالمياً لقطاع الطرق والنقل العام وفق معايير «GRI» ما يعكس حرص الهيئة على الحفاظ على تحقيق الريادة في مجال الاستدامة.