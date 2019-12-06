«علاقات الشارقة» ووفد ياباني يبحثان التعاون التعليمي

المصدر: الشارقة - وام

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة مع وفد ياباني تطوير العلاقات الثنائية وسبل تبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات مع التركيز على المجالين الثقافي والتعليمي.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة وفداً يابانياً ضم كلاً من القنصل الياباني في الدولة كوسوكي كيغا والدكتور أوكيما أوميزاوا القنصل العام لليابان في دبي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك مثل التعليم والخدمات الصحية والابتكار ورعاية الثقافة والتراث، إضافةً إلى تدعيم أواصر الصداقة بما يخدم مستقبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وأكد الشيخ ماجد القاسمي متانة العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة مع اليابان ذات العمق الحضاري والتاريخي والإرث الثقافي، منوهاً بجهود قطاع التعليم والثقافة في اليابان التي فتحت آفاقاً للتعاون والعمل المشترك بما يثري تجربة الجانبين ويعزّز رصيدهما الثقافي.

وقال:إن هذا اللقاء يعكس اهتمام اليابان وشعبها بمسيرتنا الثقافية والتنموية ونتطلّع إلى تبادل التجارب والخبرات في عددٍ من المجالات الحيوية التي تنسجم مع استراتيجيتنا المتمثلة في التركيز على القطاعات الناشئة في الإمارة.