حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء 197 منشأة تجارية من الرسوم والمخالفات

أبوظبي - وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يُساهم في تعزيز مشاركة المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار.

وأضاف معاليه أنَّ التجربة الانتخابية لإمارة الشارقة التي وفّر لها سموه كل أسباب النجاح تأتي تأكيداً على قناعة سموه وحرصه على مسيرة التطور البرلماني الذي تشهده دولة الإمارات في خطواتها المتواصلة نحو تعزيز المشاركة السياسية بشكل متدرج ومدروس يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي.

وأضاف معاليه أن هذا الافتتاح المتميز يُضيف حلقةً مهمةً من حلقات برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005.

وأعرب عن ثقته الكاملة في أن رئيس وأعضاء هذا المجلس سيكونون على قدرٍ كبير من الوعي بأمانة المسؤولية وأنهم سيعملون بعون الله حتى يمارس المجلس اختصاصاته بما يعزز النجاحات الرامية إلى خدمة المواطن الإماراتي وتمكينه والارتقاء به ومساهماته في جميع مجالات الحياة.