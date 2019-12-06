شرطة دبي تكرّم 14 متطوعاً

المصدر: دبي - وام

كرّم اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، 14 متطوعاً من موظفي القوة وأفراد المجتمع، لجهودهم ومساهمتهم الفعّالة في الأنشطة التطوعية المجتمعية التي تنظمها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للتطوع.

حضر حفل التكريم العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والمقدم حسين أحمد بن غليطة المهيري نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، والمقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، ونعيمة هلال السري، رئيس قسم التطوع المجتمعي.

يذكر أن اليوم الدولي للتطوع يتم الاحتفال به سنوياً في الخامس من ديسمبر من كل عام بهدف شكر المتطوعين على جهودهم المبذولة في خدمة المجتمع، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور بمفهوم التطوع.