حاكم الشارقة يوجه بتنفيذ 4 آلاف و400 مسكن للمواطنين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، دائرة الإسكان بتنفيذ 4 آلاف و400 مسكن لمواطني الشارقة، والبدء فيها العام المقبل 2020، والانتهاء بعد عام ونصف العام من ضربة البداية، وذلك للمستفيدين من فئة المنحة بدائرة الإسكان في الإمارة.

وأكد المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «البث المباشر» من إذاعة الشارقة صباح أمس، أن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي أهمية قصوى لتوفير المساكن للمواطنين، لما له من أثر في استقرار الأسر المواطنة، لافتاً إلى أنه تم التواصل الفوري مع كل الدوائر ذات الصلة، ومنها دائرة الأشغال العامة، وهيئة الكهرباء، ودائرة البلدية، لوضع توجيهات سموه موضع التنفيذ.

ولفت رئيس دائرة الإسكان في الشارقة إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعهدت بتوصيل الإمدادات الكهربائية إلى المساكن قبل الانتهاء من تنفيذ المشاريع، مبيناً أن صاحب السمو حاكم الشارقة حدّد الأراضي التي سوف يقام عليها المشروع.