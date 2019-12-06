مناقشة التعاون الإيجابي بين الشرطة والمجتمع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش مجلس لشرطة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، «التعاون الإيجابي بين الشرطة والمجتمع».

ودعا متحدثون، في المجلس الذي استضافه سالم محمد بن كبينة الراشدي بإمارة أبوظبي، إلى ضرورة التعاون الإيجابي بين الأجهزة الشرطية والأمنية وأفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم وفئاتهم العمرية، لرفع وتعزيز ثقافتهم القانونية والأمنية، حفاظاً على أمن وأمان المجتمع من مختلف أنواع الجريمة.

وأشار النقيب نهيل سلطان العرياني، من مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، في مداخلته، إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحاً أنها تستهدف الأفراد، وقد تطول الشركات والمؤسسات الكبرى، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية أو اجتماعية. وحذّر من المواقع المشبوهة وعدم التعامل معها، فضلاً عن عدم تقديم أي بيانات شخصية أو بنكية لأي جهة كانت إلا إذا كانت موثوقة، مؤكداً ضرورة متابعة مواقع شرطة أبوظبي المختلفة والقنوات الإعلامية الرسمية التي تعمل على تنظيم الحملات التحذيرية والتوعوية من الجرائم الإلكترونية.