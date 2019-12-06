شرطة دبي تستبدل اللوحات الإرشادية لأصحاب الهمم وفق الشعار الجديد

المصدر: دبي - وام

باشرت القيادة العامة لشرطة دبي، استجابةً لتوجيهات معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، باعتماد وتعميم شعار جديد لأصحاب الهمم، استبدال الشعار القديم على اللوحات والملصقات الإرشادية لأصحاب الهمم بالشعار الجديد.

حقوق

وقال المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي رئيس مجلس أصحاب الهمم: إن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، وفور إطلاق الشعار الجديد، وجّه بتغيير كل اللوحات الإرشادية والملصقات ومواقف المركبات الخاصة بأصحاب الهمم في البيئة الداخلية بجميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مثمناً جهود وزارة تنمية المجتمع ودورها الريادي في الاهتمام بأصحاب الهمم، ومشيداً بفلسفة الشعار الجديد وما تضمنه من تغييرات في الشكل والمضمون.

دمج

وأضاف المقدم الرميثي أن شرطة دبي تحرص على دعم ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وإسعادهم وتفعيل دورهم وإشراكهم في مسيرة البناء والتنمية وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة التي تسعى لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم عبر رؤية الإمارات 2021، وكذلك تفعيلاً لاستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016 /‏ 2021، بما يترجم استراتيجية دبي 2020 «مجتمعي.. مكان للجميع» والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.