ضبط 50 مركبة في دبي نفذ سائقوها استعراضات خطرة

المصدر: دبي - البيان

دعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين هواة الاستعراض والسباقات إلى احترام قانون السير والمرور الذي يعد من احترام الشخص لذاته ولجميع مستخدمي الطريق، مؤكداً رفضه لسلوكيات الاستعراض والظواهر السلبية التي لا تمت بصلة إلى قيم المجتمع وأخلاقيات أفراده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حرية الشخص محكومة في حدود القانون.

وقال العميد المزروعي: إن الدوريات المرورية تمكنت في الفترة الماضية من رصد وجمع معلومات متكاملة عن تلك الفئة التي تمرست في عمليات الاستعراض وإقامة سباقات مخالفة للأنظمة والقوانين والقيادة بصورة خطرة تهدد حياة مستخدمي الطريق، الأمر الذي أسفر عن ضبط 50 مركبة في مناطق مختلفة من الإمارة، مؤكداً أن هذه الأفعال يعاقب عليها قانون السير والمرور، ويخول رجال الشرطة القبض على أي سائق مركبة يتم ضبطه.

وحذر المزروعي من خطورة ممارسات الاستعراضات بالسيارات لما تشكله من خطورة بالغة على السائقين أنفسهم وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق، موضحاً أن بعض السائقين يجهلون عواقب مخالفة الاستعراض بالمركبة أو القيادة بطيش وتهور في أماكن غير مخصصة لذلك والتي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة والانحراف بشكل مفاجئ سواء بالاتجاه المعاكس من الشارع أو نحو الجمهور الذي يشاهد تلك الاستعراضات، وبالتالي وقوع حوادث وفيات وإصابات بالغة، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية لديها تعليمات لمتابعة ورصد الأشخاص القائمين بتلك الممارسات غير القانونية وستتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية.

تعاون

ودعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع شرطة دبي والإبلاغ عن أية مخالفة مرورية ترتكب في إمارة دبي من خلال الاتصال على الرقم 901 وعبر خدمة كلنا شرطة أو عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية.

وناشد، أولياء الأمور إلى تقديم النصح والإرشاد لأبنائهم ومتابعة سلوكياتهم على الطريق، مطالباً إياهم بأن يكونوا أكثر صرامة وحرصاً على أبنائهم حتى لا يتعرضوا إلى حوادث تفقدهم حياتهم.

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور أنه تم تغليظ عقوبة المخالفات الخطرة وفقاً للمرسوم المحلي رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث أصبحت مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر 12000 درهم وحجز المركبة 60 يوماً و23 نقطة مرورية، أما مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً فعقوبتها 12000 ألف درهم و12 نقطة مرورية، فيما مخالفة «إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي)» بدون ترخيص عقوبتها 11000 ألف درهم وحجز المركبة 30 يوما و12 نقطة مرورية، وأما مخالفة الهروب من شرطي المرور فعقوبتها 10000 آلاف درهم وحجز المركبة 30 يوما و12 نقطة مرورية.