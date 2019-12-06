500 عامل يشاركون في احتفالية تطوير معايير العمل بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة باليوم الوطني الثامن والأربعين ولكن بنكهة خاصة، فقد توجهت باحتفالاتها إلى العمال وأشركتهم بهذه المناسبة تعميقاً لشعور الولاء والانتماء لهذه الدولة وما تقدمه لهم من استقرار وأمن وأمان.

وتوجهت الفرق الفنية والإدارية لهيئة تطوير معايير العمل إلى مناطق تجمع العمال في منطقة الممشى، حيث كان يتواجد هناك أكثر من 500 عامل، وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم ومظلات الوقاية من الشمس بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، «الاهتمام بالعمال وبأصحاب العمل في الشارقة يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة لتحسين بيئة العمل في الإمارة». وأضاف أن هذه الأنشطة المتنوعة للهيئة تهدف لإدماج العمال في مختلف الأنشطة الوطنية والثقافية والرياضية الحافلة في إمارة الشارقة.

وهذا الدمج يقع ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة. وكانت الهيئة قد أنشئت بمرسوم أميري أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، انطلاقاً من حرصه على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية في إمارة الشارقة. وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم لأصحاب العمل والعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة، للنهوض بمستوى أداء هذا القطاع، ومواكبة التطور الذي تشهده إمارة الشارقة.

وتهدف الهيئة إلى اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطوير معايير العمل، وتطوير مرافق ومجمعات سكن العمال، واقتراح المعايير العامة اللازمة لتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية، وتطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً من خلال إقامة المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وماهية الإجراءات القانونية اللازم اتباعها.