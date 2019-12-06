سعود بن صقر يشهد احتفالات أكاديمية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، احتفالات أكاديمية رأس الخيمة باليوم الوطني الـ48 للدولة.

ويأتي الاحتفال، الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من الطلبة والطالبات، ضمن الفعاليات المتعددة التي نظمتها الجهات الحكومية والخاصة في أرجاء الدولة كافة، للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ورغبة من الأكاديمية في خلق تفاعل إيجابي يهدف إلى غرس روح الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس أجيال المستقبل، وتنمية وعيهم بالثوابت والقيم التي بُني عليها الاتحاد.

وتضمّن الاحتفال مجموعة كبيرة من الفعاليات الرامية إلى إظهار الإرث الثقافي الثري للدولة، وإبراز الجهود التي قام بها الآباء المؤسسون في سبيل إعلاء هذا البنيان الشامخ الذي استطاع خلال عقود قليلة تحقيق إنجازات ونجاحات طالت شتى مناحي الحياة، لتقدم للعالم نموذجاً تنموياً متفرداً يعلي من شأن الإنسان.