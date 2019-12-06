مجلس شباب «كهرباء دبي» ينظم رحلة تراثية إلى حي الفهيدي التاريخي

المصدر: دبي-البيان

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، رحلة تراثية تثقيفية إلى حي الفهيدي التاريخي، بإشراف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، لاستكشاف إرث حضارة الدولة وتراثها العريق، والتعرف على مختلف معالم الحي التراثي، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الثامن والأربعين للإمارات.

وقام موظفو الهيئة بجولة في أرجاء حي الفهيدي التراثي وزاروا متحف القهوة، ومتحف الخناجر، والفريج، وجدار دبي القديم، ومنطقة الجمل، كما استمعوا إلى شرح مفصل عن البيوت المشيدة بمواد البناء التقليدية من الحجر المرجاني، والجص، والخشب وسعف وجذوع النخل. كذلك أقيمت الجلسة الرابعة من «برنامج حديث الشباب» تحت عنوان «الأبواب مفتوحة، العقول متفتحة». وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على تنمية المواطنة الصالحة وتعزيز القيم والهوية الوطنية لا سيما بين الشباب والنشء الجديد، فالشباب هم مستقبل الأمة وأساس تقدمها، لأن رأس مال الوطن هو أبناؤه وشبابه المخلصون والقادرون على قيادته نحو آفاق جديدة وإنجازات لا حدود لها».

حرص

قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: «تحرص القيادة العليا في الهيئة على تمكين الشباب ليكونوا دعائم عملية البناء والتطوير، وتوفير منصة فاعلة، للتعرف إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا، وإيصال أفكارهم واقتراحاتهم وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن».