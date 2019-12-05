توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية 16 - 26 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

الموج في الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب الركامية... فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والمد الثاني عند الساعة 19:39 .. والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:32 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب الركامية. فيما يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 54: 05 ..والجزر الاول عند الساعة 23:25 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 19 85 35

دبي 28 20 80 35

الشارقة 27 17 85 35

عجمان 27 19 90 30

أم القيوين 28 16 85 40

رأس الخيمة 27 15 85 40

الفجيرة 28 20 65 35

العين 27 17 80 30

ليوا 28 16 90 35

الرويس 26 20 80 45

السلع 25 19 85 35

دلما 28 17 85 45

طنب الكبرى 27 17 80 40

طنب الصغرى 27 17 80 40

أبو موسى 28 18 85 45