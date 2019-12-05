سلطان القاسمي: 3 أيام الناس تنادي للانتخابات.. ولا مجيب!

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنه ظن بأن نسبة الانتخابات ستكون 100%، وشاء القدر أن تكون تقريباً 59.5%، وكان من المفترض أن ينتخب 18400 شخصاً.

وتساءل سموه خلال إلقائه كلمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قائلا: "أين أنتم من هذا كله، 3 أيام الناس تنادي للانتخابات، ولا مجيب!"

وقال سموه: " نقول لمن تخلف عن الانتخابات تعالوا معنا لتروا العجب الانساني، المتمثل في قرارات وتوصيات المجلس التي تمر من خلالي، فهذا المجلس لا يستهان به، وإذا كنتم معنا ستساعدوننا أكثر، وأتمنى أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة 100%.".

ومن جهة أخرى أعلن سموه عن توفر 4400 طلب منحة إسكان، وسيبدأ العمل عليها يناير2020 لتنتهي خلال سنة ونصف.

وفيما يخص ملف التوظيف، ذكر سموه أن أعداد طلبات التوظيف كبيرة، ليست من الخريجين فقط، لأن مرتبات الشارقة عالية جداً والناس تسعى لذلك، وسنبدأ بفرز حوالي 12 ألف طلب."

وأكد سموه بأنه ستكون هناك وظائف تخلق من الطاقة الشبابية قوة متعددة، عبر مؤسسات اقتصادية بحثية علمية تضمن استدامة تطور الإمارة.