«الأرصاد» يشارك في اجتماع فريق المرحلة الانتقالية للمنظمة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، بصفته رئيساً للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في اجتماع الفريق المشرف على المرحلة الانتقالية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وانعقد الاجتماع في مدينة جنيف خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الماضي، بهدف ضمان الانتقال السلس لمهام اللجان الفنية المنبثقة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال فترتها المالية الـ17 الممتدة من 2016 حتى 2019، فضلاً عن مواءمة أعمال اللجان مع متطلبات الهيكلية الجديدة للمنظمة وخطتها الاستراتيجية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بهذا الانتقال، ومناقشة التحضيرات الجارية لعقد الدورة المشتركة الأولى بين اللجان الفنية الجديدة ومجلس الأبحاث المزمع عقدها في أبريل 2020، فضلاً عن رفع توصيات بشأن إنشاء الهيئات الفرعية للمنظمة.

وخلال مشاركته في الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الله المندوس التوصيات الإقليمية التي خرج بها اجتماع الإدارة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمنطقتي آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ والذي استضافته مدينة سنغافورة خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الماضي. كما شارك في اجتماع الاتحادات الإقليمية للأرصاد الجوية، إذ عبّر عن دعمه القوي لبقاء واستمرارية الاتحادات الإقليمية على ضوء إصلاحات الهيئات التأسيسية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن دعوته المنظمة لتقديم الدعم التنفيذي للرؤساء الإقليميين خلال مشاركتهم في الفعاليات الدولية التي تستضيفها منطقة آسيا.