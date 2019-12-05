أجواء وطنية وفعاليات تراثية في احتفالات سفاراتنا باليوم الوطني الـ48

المصدر: عواصم - وام

احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج باليوم الوطني الـ48، وذلك تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً واحتفاء بالذكرى العظيمة لقيام الاتحاد وما حققته الإمارات من نهضة وإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

واتسمت احتفالات بعثات الدولة في الخارج في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة بأجواء وطنية، وشملت العديد من الفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة التي أبرزت مسيرة النهضة والتقدم لدولة الإمارات وإنجازاتها خلال الـ48 عاماً الماضية.

فقد أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية كولومبيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة في العاصمة بوغوتا، حضره مدير إدارة آسيا وأفريقيا وإيقيانوسيا ألفريدو راموس ومستشارة نائبة رئيس الجمهورية وممثلة رئيسة مجلس دولة كولومبيا الدكتورة لوسي جانيت بيرموديز رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للشرطة وممثلون عن الهيئة الوطنية لترويج السياحة والاستثمارات الأجنبية بكولومبيا.

واحتفلت سفارة الدولة لدى المملكة الإسبانية بالذكرى الـ 48 لليوم الوطني للدولة، من خلال إقامة حفل استقبال بالمسرح الملكي بمدريد، حضره عدد كبير من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ووزارة الدفاع بكل قطاعاتها، إلى جانب السفراء العرب والأجانب.

وأقامت سفارة الدولة في طوكيو حفل استقبال بهذه المناسبة حضره مئات المدعوين تقدمهم وزير الدولة للشؤون الخارجية كينجي كاميا، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء من الأحزاب السياسية اليابانية وضباط وزارة الدفاع اليابانية.

النمسا

وأقامت سفارة الدولة لدى جمهورية النمسا حفل استقبال بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 48 للدولة، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وحمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولفيف من كبار المسؤولين النمساويين والسفراء العرب والأجانب المعتمدين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولي المنظمات الدولية والحكومية والأمم المتحدة في النمسا، ورجال أعمال وشخصيات إعلامية واقتصادية واجتماعية وممثلي شركات إماراتية تعمل في النمسا، وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعه قصر فيرستل بالعاصمة فيينا - جمع من مواطني الدولة الموجودين في النمسا.

وأقام السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة بجنيف حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة، في فندق «البريزيدنت» بجنيف.

برلين

واحتفلت سفارة دولة الإمارات العربية في العاصمة الألمانية برلين بالذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني..واستقبل محمد الحربي القائم بالأعمال إلى جانب الملحق العسكري وطاقم السفارة الدبلوماسي الضيوف من السلك الدبلوماسي والجهات الرسمية من جمهورية ألمانيا للاحتفال بهذا اليوم المميز.

وأقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بولندا حفل استقبال بالمناسبة نفسها وكان الدكتور عبد الرحيم يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا في استقبال المدعوين من كبار المسؤولين البولنديين والنواب ورؤساء السلك الدبلوماسي ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين.

أما في الأردن فقد استقبل أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية في الاحتفال الذي أقامته السفارة بالعاصمة الأردنية عمّان، كبار المسؤولين الأردنيين المدنيين والعسكريين يتقدمهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وممثل الحكومة الأردنية سامي الداوود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، وطاهر المصري رئيس الوزراء الأسبق وعبدالرؤوف الروايدة رئيس الوزراء الأسبق وتيسير النعيمي وزير التربية والتعليم وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة وعدد من الأعيان والنواب وكبار المسؤولين.

وأقام أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة، سفير الدولة لدى جمهورية غينيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين بفندق كالوم - كوناكري حضره عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي الهيئات الدولية المعتمدين لدى جمهورية غينيا، ورجال الأعمال.

موزمبيق

وأقامت سفارة الدولة لدى جمهورية موزمبيق تحت رعاية خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني، سفير فوق العادة ومفوض للدولة جمهورية موزمبيق احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة على رأسهم كارلوش مشكيتا، وزير النقل والاتصالات، وسفراء الدول العربية والأجنبية.

أما سفارة الدولة في الخرطوم فأقامت حفلاً استقبل خلاله حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان وأعضاء السفارة الضيوف وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط السوداني ممثلاً كلاً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في السودان وبلغ حضور الحفل أكثر من 2000 شخص.

واحتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيقوسيا بجمهورية قبرص باليوم الوطني الـ 48 بفندق الهيلتون بارك وقد مثل الحكومة القبرصية في الحفل وزير الدولة للسياحة، سافاس بيرذيوس.

وأقام الدكتور سالم الخديم الظنحاني قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كراتشي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة بفندق البريل كونتيننتال بكراتشي، بحضور كبار المسؤولين.

وأقامت سفارة الدولة في جورجيا احتفالها باليوم الوطني الـ 48 في القاعة الكبرى بفندق بلتمور أحد الاستثمارات الإماراتية بالعاصمة تبليسي، وقد مثل الحكومة الجورجية نائب وزير الخارجية الجورجي ألكسندر خفتيسي اشفيلي ومديرة إدارة السياحة مريم كفريفيشفيلي وعدد من ممثلي المقاطعات ورجال الدين بمختلف الطوائف وعدد من الأكاديميين ورجال الإعلام.

وأقامت سفارة الدولة في كييف حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 حيث كان سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا وأعضاء الطاقم الدبلوماسي بالسفارة في مقدمة مستقبلي الضيوف من كبار المسؤولين الأوكرانيين وأعضاء البرلمان والسلك الدبلوماسي ورجال الأعمال.

وأقامت سفارة الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ48 حضره أندريه دابكيوناس نائب وزير الخارجية البيلاروسي، وفاليري سادوخو مدير المركز الوطني البيلاروسي للتسويق ودراسة الأسعار، وعدد من المسؤولين العسكريين.

وأقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حفل استقبال بالمناسبة، حيث تخلل الحفل معرض فني لعدد من اللوحات الفنية لفنانين إماراتيين، بالإضافة لعدد من الفقرات التراثية والغنائية التي أداها الفنان الإماراتي وليد الجاسم وفرقة فرسان الإمارات الحربية، كما استقبل فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدداً من ضيوف الحفل.

وأقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة النرويج حفل استقبال في متحف فرام الشهير، بحضور عدد من ممثلي الحكومة النرويجية من أعضاء وزارة الخارجية والبرلمان، والمفوض العام النرويجي لإكسبو 2020.

واحتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية غانا باليوم الوطني 48 بحضور عدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان والمسؤولين في الحكومة الغانية ورؤساء البعثات. وأقام أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، حفل الاستقبال الرسمي بمقر السفارة بالمناسبة نفسها، واستقبل خلاله ممثلين عن أرقى المستويات الحكومية.

وأقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أرمينيا احتفالاً باليوم الوطني بحضور ماهر جريجوريان، نائب رئيس الوزراء لجمهورية أرمينيا، وعدد من الوزراء والنواب.

ولأول مرة في تاريخ أرمينيا شاركت الأوركسترا العسكرية لوزارة الدفاع الأرمينية في الحفل المنظم من قبل السفارات المعتمدة لدى يريفان بعزف نشيدي أرمينيا ودولة الإمارات وذلك تباعاً لعرضها المميز في معرض آيدكس 2019 في أبوظبي.

كما احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كوبا باليوم الوطني للدولة بحضور عدد غفير من ممثلي الحكومة الكوبية. وأقام عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية حفل استقبال بالمناسبة في فيلا ميانيبروما حضره عدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية وأعضاء السلك الدبلوماسي. واحتفلت القنصلية العامة للدولة في كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية باليوم الوطني الـ48، حيث أقام رحمه بن عبدالرحمن الشامسي - القنصل العام في كوانغ جو حفل استقبال بهذه المناسبة.

وأقام راشد مطر الصيري القمزي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في شنغهاي حفل استقبال بالمناسبة ذاتها حضره ممثلو حكومة مدينة شنغهاي وعدد من المسؤولين. وأقامت سفارة الدولة لدى جمهورية بنغلاديش حفلاً بهيجاً في فندق محلي، حيث قام عبد الله علي خصيف الحمودي، القائم بأعمال السفارة بالإنابة بالترحيب بالضيوف في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة. وأقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى رومانيا حفل استقبال في قاعة نادي ستيجاري في بوخارست وحضر الحفل نحو 400 شخص من كبار المسؤولين الرومان.

حفل استقبال بسفارتنا في كمبالا

أقام عبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي، القائم بالأعمال بسفارة الدولة في كمبالا، يوم الاثنين الماضي حفل استقبال بفندق سيرينا بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة حضره إدوارد كيوانوكا سيكاندي نائب رئيس جمهورية أوغندا، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ورجال الدين والأعمال ولفيف من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين. وألقى السفير كلمة تحدث فيها عن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الواثقة والمظفرة نحو التقدم والتنمية في كافة المجالات تجسيداً لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعلها من أفضل دول العالم في الذكرى الخمسين للتأسيس. أبوظبي - وام