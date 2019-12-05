مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بمشاركة 135 ألفاً من المرتادين

المصدر: أبوظبي - وام

احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير باليوم الوطني الـ 48 للدولة، وذلك من خلال عدد من الفعاليات شارك فيها أكثر من 135 ألفاً من مرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم، معززاً بذلك رسالته الحضارية في مد جسور التواصل بين الثقافات إلى جانب تخليده مآثر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقيمه النبيلة.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: يترجم احتفاء مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بذكرى الاتحاد، رسالته في إحياء سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الزاخرة بالطموح والإنجاز، حيث نقف اليوم على منجزات عظيمة ما كان لها أن ترى النور لولا همم الآباء المؤسسين وإرادتهم التي لم تعرف المستحيل يوما، والتي استنارت بها الأجيال لتسجل الإنجاز تلو الإنجاز، واعتلت راية الاتحاد القمم ومنصات التميز والصدارة، ورفعت بأيدي أبنائها في الفضاء؛ وفاء لأحلام قائد استثنائي، وقيادة حكيمة انتهجت نهجه السديد وواصلت مسيرة البناء على خطاه، لتصبح إمارات التسامح اليوم نموذجا يحتذى في التقدم والنهوض.

وأضاف: إننا إذ نستذكر حلم الوالد المؤسس الذي أراد للصرح الكبير أن يكون منصة للحوار الحضاري وملتقى للثقافات، فإننا نعتز اليوم بتحقق الحلم، حيث استقبل الجامع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، أكثر من 4,372,239 من مرتادي الجامع من مختلف أنحاء العالم، استقبلهم المركز ضمن منظومة متكاملة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات. واحتفت إدارة المركز وموظفوه بهذه المناسبة الغالية بمشاركة مرتادي الجامع من مختلف الثقافات. ودشن المركز وسم اليوم الوطني الثامن والأربعين في واجهة المركز، تعبيراً عن الاعتزاز بمسيرة الاتحاد.