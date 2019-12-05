سلطان القاسمي يفتتح اليوم أعمال «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بمقر المجلس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ومديريها وأعضاء المجلس التنفيذي والمجالس البلدية ومديري الدوائر المحلية والأعيان.

ويأتي الافتتاح بعد أن شهدت الشارقة انتخابات المجلس الاستشاري للدورة الثانية أخيراً، إذ بلغت نسبة المشاركة على مستوى الإمارة 59.4 في المئة، فيما صوّت 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ 44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة، ليتم انتخاب خمسة وعشرين عضواً، وحققت المرأة تقدماً بفوز ثلاث مرشحات عن مدينة الشارقة ومنطقتي البطائح والحمرية. وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس الاستشاري للفصل التشريعي العاشر من خمسين عضواً وعضوة، وارتفعت مشاركة النساء بنسبة 20 في المئة بعدد عشر عضوات، كما تتميز تشكيلة المجلس الجديدة بحصول ستة أعضاء على شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات العلمية المختلفة.

وتبدأ وقائع الحفل باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، بعدها يؤدي أعضاء وعضوات المجلس القسم أمام سموه، يلي ذلك انعقاد الجلسة الأولى بإسناد الرئاسة إلى أكبر الأعضاء سناً، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس، وبعدها انتخاب نائب رئيس المجلس، وإطلاع الأعضاء والعضوات على كل القوانين التي صدرت في غياب المجلس، وبعد انتهاء مراسم الافتتاح، سيقوم المجلس بتشكيل لجانه.