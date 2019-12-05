«إسلامية دبي» تشكل فريق دراسة إنشاء مجمع الفقهاء والخبراء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تشكيل «فريق دراسة إنشاء مجمع الفقهاء والخبراء» برئاسة علي حسن المرزوقي، مدير إدارة البحوث، وبعضوية بعض المعنيين في الدائرة، وذلك من باب الوقوف على أفضل الممارسات العلمية التي تتناسب وخصائص قطاع الشؤون الإسلامية.

مهام

ويناط بالفريق عدة مهام أهمها العمل على إجراء الدراسات الضرورية واستشراف المستقبل لضمان تحقيق مؤشرات مبادرة مجمع الفقهاء والخبراء، على أن تنفذ مقارنات معيارية مع أصحاب المجامع ومراكز البحوث، ورفع التصور النهائي لفكرة التطبيق ومحتوياته وخصائصه ومدى جدواه للمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية.

ويعمل «فريق دراسة إنشاء مجمع الفقهاء والخبراء» على رفع تقارير دورية ومناقشتها وبيان مواطن الضعف والقوة وعرض فرص التحسين مع المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، للوقوف على آخر التطورات في تنفيذ مراحل المبادرة، وعقد ورش عصف ذهني لمناقشة المخرجات مع المختصين للخروج بأفضل الحلول والتوصيات.