استعراض خطة عمل «دبي عاصمة الإعلام العربي 2020»

المصدر: دبي ـ البيان

بحثت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيس نادي دبي للصحافة، مع الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير الإدارة الفنية للأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب، التابع لجامعة الدول العربية، الترتيبات الخاصة باحتفالية «دبي عاصمة الإعلام العربي 2020».

وتم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بتصميم شعار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، الذي أطلق نادي دبي للصحافة بصدده مسابقة، فتح من خلالها المشاركة أمام جميع مبدعي التصميم العرب، حيث تم الانتهاء من تقييم التصاميم المشاركة في المسابقة وفق المعايير التي وضعها النادي، بالاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب. وأوضح النادي أن عدد المشارَكات التي تلقاها في إطار المسابقة بلغ 79 مشاركة، بينما وصل عدد التصاميم التي استوفت الشروط 106 تصميمات.

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ـــ بحث الاستعدادات النهائية لـ«دبي عاصمة الإعلام العربي 2020»