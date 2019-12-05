الإمارات تغيث 555 ألفاً من المتأثرين بزلزال ألبانيا

المصدر: تيرانا ـــ وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية للمتأثرين من الزلزال في ألبانيا، والتي يستفيد منها 555 ألف شخص.

وقام وفد الهيئة الموجود حالياً على الساحة الألبانية بتوزيع المواد الإغاثية الضرورية على المتأثرين في المناطق الأكثر تضرراً من كارثة الزلزال، الذي أودى بحياة العشرات وخلف أضراراً كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية.

وتضمنت المواد الإغاثية، التي تم توزيعها، الغذاء والدواء والمواد الصحية ومواد النظافة والأغطية والخيام الشتوية، وشملت عملية التوزيع عدداً من المناطق المتضررة، منها محافظة ليجا وبلدية فورا ومنطقة جوكاي بمحافظة تيرانا. وتفقد وفد «الهلال» الأوضاع الإنسانية في مدينة دوروس ومنطقتي ثومان وليجا باعتبارها الأكثر تأثراً بكارثة الزلزال، واطلع على متطلبات سكانها، وأجرى العمليات التنسيقية مع الجهات المختصة في ألبانيا لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين.

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ـــ الإمارات تبدأ عملياتها الإغاثية للمتأثرين من الزلزال في ألبانيا