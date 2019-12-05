«كهرباء دبي» تستضيف ندوات علمية ضمن «مؤتمر الطاقة المتجددة لحماية البيئة»

استضافت هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز البحوث والتطوير ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ندوات علمية استمرت ليوم كامل على هامش فعاليات النسخة الثانية عشرة من «مؤتمر الشارقة الدولي للطاقة المستدامة والمتجددة لحماية البيئة»، التي نظمتها كلية الهندسة بجامعة الشارقة.

وتناول المؤتمر هذا العام عدداً من المحاور العلمية التي ناقشت أحدث التطورات في مجالات الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والكهربائي، طاقة الرياح، الطاقة المتولدة من أمواج البحار، الطاقة المتولدة من إعادة التدوير، والتطورات الحديثة في مجال السيارات الكهربائية ومجال النقل بشكل عام وذلك من خلال أكثر من 300 مقالة علمية وبحث متوقع عرضها خلال جلسات المؤتمر قدمها مجموعة من كبار العلماء والمتخصصين في هذا المجال من عدة دول حول العالم.

وتضمنت أجندة الندوات جلسات نقاشية وورش عمل دارت حول محاور مختلفة، من أهمها أنظمة الطاقة المتجددة وتكامل الطاقة المتجددة في التطبيقات الصناعية، بمشاركة كبار الباحثين والعلماء المتخصصين، إلى جانب تنظيم جولة تعريفية بأهم المرافق التي يضمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل IPP، حيث سيتم توليد 5000 ميجاواط بحلول العام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم. كما نظمت الهيئة جولة في مختلف مرافق وأقسام مركز البحوث والتطوير، والذي تتمحور أعماله حول أربعة مجالات بحثية رئيسية تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والشمسية، تكامل الشبكة الذكية، كفاءة الطاقة، والمياه.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي: «وضعت الهيئة بناء القدرات المواطنة كأولوية أولى وثانية وثالثة، لأننا لم نعد مجرد مؤسسة خدماتية تقليدية، حيث بات تطوير الإمكانات الوطنية أحد أبرز اهتماماتنا لتعزيز الاستدامة وتنفيذ استراتيجيات الطاقة النظيفة، عملاً بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أعلن في «المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي» أن دبي قامت على الموهوبين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين، ونحرص على تنفيذ استراتيجية الهيئة القائمة على ترسيخ المعرفة ركيزةً أساسية للتطور والنمو، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني». دبي - البيان