«دبي للاستثمار» و«بيت الخير» تدخلان «غينيس» في العمل الخيري

المصدر: دبي - البيان

قدمت دبي للاستثمار، وجمعية بيت الخير، نحو 9000 وجبة للعمال المقيمين خلال أقل من 3 ساعات، لتسجلا بذلك رقماً قياسياً عالمياً ضمن لهما دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر الوجبات المجتمعية التي يتم تقديمها في 8 ساعات. وتم تسليم الوجبات من نقطة مركزية في المرحلة الثانية من مجمع دبي للاستثمار بدبي.

وأشرف اللواء عبيد سرور بن مهير، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة للعمال في دبي، على عمليات توزيع الوجبات على العمال، في مجمع دبي للاستثمار، بحضور ومشاركة محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي، وعابدين العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، وسعيد المزروعي، نائب المدير العام للجمعية.

وشارك في تحقيق الرقم القياسي متطوعون من موظفي شركة دبي للاستثمار وبيت الخير، حيث ساهموا بنشاط من أجل إنجاح المبادرة.

التزامات

وقال محمد سعيد الرقباني: «يشرفنا في دبي للاستثمار المشاركة في هذه المبادرة الخيرية الرائعة وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد باسم دبي. إن البرامج المجتمعية للشركة تمثل جانباً من الالتزامات القوية إزاء الاستدامة من قبل جميع شركات المجموعة. لقد ساعدت هذه المبادرة في الوصول إلى المحتاجين، كما أسهمت في تعزيز وتنمية روح العطاء ورد الجميل للمجتمع».

يشار إلى أن خدمات الوجبات المجتمعية تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة ومساعدتها على العيش باستقلالية في المجتمع. وتقدم الخدمة الوجبات الغذائية الساخنة لدعم صحة ورفاهية المجتمع.