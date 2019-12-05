سعيد الطاير: التطوع اكتسب معاني إضافية في عام التسامح

المصدر: دبي - البيان

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يكتسب احتفالنا بـ «اليوم العالمي للتطوع» هذا العام معاني إضافية مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة «عاماً للتسامح»، حيث تواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين غرسوا في أعماقنا بذور الخير.

منظومة متكاملة

وأضاف: تلتزم الهيئة بالعمل في إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة للعمل التطوعي، انطلاقاً من دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، حيث تسعى إلى نشر ثقافة التطوع بين الموظفين والأطراف المعنية، من خلال العديد من المبادرات والبرامج الهادفة لتشجيع المعنيين على الاهتمام بالعمل التطوعي المستدام، وإيلائه أهمية خاصة جنباً إلى جنب مع العمل المهني. ولتحقيق هذه الأهداف أطلقت الهيئة 280 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و 2018، وفاق عدد الساعات التطوعية لموظفيها خلال هذه الفترة عن 103,013 ساعة، ما أسهم في وصول سعادة المجتمع إلى 90% في عام 2018. كما يتيح «برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي»، الفرصة أمام موظفي الهيئة للمشاركة في البرامج المجتمعية والمشاريع الخيرية.