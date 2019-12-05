شرطة دبي تحتفي بمتميزي الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، ونائبه العقيد راشد ناصر عبد الله، وبحضور مديري الإدارات الفرعية، ومدير مكتب التطوير المؤسسي بقطاع الإدارة، حفل التكريم السنوي للإدارة، والذي أقيم في نادي ضباط الشرطة في منطقة القرهود.

ورحب العميد الدكتور صالح مراد، بالمكرمين في الحفل السنوي، مثنياً على جهودهم المُخلصة، ودورهم الهام في القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن الإدارة العامة للموارد البشرية هي من الإدارات التي يفخر موظفوها بالعمل السامي الذي يقومون به في خدمة الكادر البشري، ودعم كافة القطاعات في شرطة دبي.

وقال العميد الدكتور صالح مراد: إن الإدارة حققت إنجازات متميزة، واستطاعت أن تتقدم في مستوى إدارة المورد البشري لمراحل متطورة، وهو ما يعكس مستوى التقدم في أنظمة العمل المؤسسي في شرطة دبي، وكانت ولا زالت داعمة للمورد البشري في كافة القطاعات، وتعمل جنباً إلى جنب معهم في تحقيق الأهداف والرؤى والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

وأضاف العميد الدكتور صالح، إن هذا التكريم هو فرصة للقاء الموظفين، وتقدير جهودهم التي بذلوها خلال المراحل الماضية، كما أنه تأكيد على أن القادم يحمل الأفضل، وأن التطلعات عالية، وأن الإدارة لا تقبل إلا بالتميز والريادة في الأداء، مشيداً بمستوى التعاون والتناغم فيما بين الموظفين والمديرين، وكذلك بين الإدارات الفرعية.

وتضمن الحفل عرض مقطع فيديو يوضح إنجازات الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكريم الموظفين وفق آلية التكريم الموحدة، وتكريم الموظفين المتميزين بشكل خاص، وإطلاق مبادرة «راية الإيجابية» للعام 2020، والتي تمتد لعام واحد، والتي ستُطبق في الإدارة العامة للموارد البشرية، بهدف تحفيز الموظفين وبث الطاقة الإيجابية.